Omniva käivitas samal päeval kohaletoimetamise teenuse

«See teenus on loodud lähtudes klientide käitumismustritest, kus kõige aktiivsem pakkide kättesaamise aeg on vahemikus kell 16-18, sobides ideaalselt töölt koju liikuvatele inimestele. Küsitluse põhjal on kuni 47 protsenti meie klientidest vajaduse korral valmis kasutama kiirtarne teenust ning 92 protsenti vastanutest eelistab pakke kätte saada just pakiautomaadist, mis näitab selgelt selle teenuse potentsiaali,» ütles Martti Kuldma, Omniva innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht.