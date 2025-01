Infortari tegevjuhi Martti Talgre sõnul on nii turg kui ettevõtte fookus muutunud. «Tallink Takso sai loodud eelkõige Tallinki reisijate teenindamiseks, praeguseks on turuolukord tundmatuseni muutunud ning kiire ja kvaliteetse teenuse kättesaamine pole enam kliendi vaates probleem. Lisaks tuleb arvestada, et Infortarist on saanud börsiettevõte, mis pidevat kasvu otsides keskendub oma põhitegevusvaldkondades kasumlike ettevõtete arendamisele,» lausus Talgre.