Üheks selliseks nähtuseks on jõuluralli. Kui aasta viimasel viiel börsipäeval ja uue aasta kahel esimesel börsipäeval USAs aktsiad tõusevad, võib loota positiivset aastatootlust.

See aasta algas juba teist aastat järjest sedasi, et börsil jäi jõuluralli ära. Nüüd otsitakse kinnitusi teistest tõekspidamistest, nagu näiteks sellest, et kui jaanuaris aktsiad kallinevad, tuleb kogu aasta tootlus positiivne.