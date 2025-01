TARMO TANILAS Väikeinvestori võimalused: USA aktsiad võivad inimliku ahnuse toel edasi kallineda, kuid võimalused on mujal

Viimase viie aasta jooksul on antud instrumendid kasvatanud investorite vara vastavalt 2,1 ja 2,4 korda. Kuna USA väärtpaberite kiire kallinemine on toimunud eeskätt viimase kahe aasta jooksul, siis tekitab see paratamatult murekohti edasise kasvu jätkusuutlikkuse osas.