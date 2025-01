Nippon Steel kritiseeris 11. detsembril teadet, et Joe Biden blokeerib nende plaani osta US Steel, nimetades seda USA valitsuse «sobimatuks» poliitiliseks sekkumiseks.

USA president Joe Biden teatas reedel, et blokeeris kodumaise tööstuse kaitsmiseks US Steeli kavandatud 14,9 miljardi dollari eest Jaapani Nippon Steelile müümise. US Steeli aktsia reageeris otsusele langusega.