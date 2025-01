Prisma langetab Xtra toodete hindu, et leevendada maksutõusude mõju

Prisma sortimendi- ja hankedirektori Kaimo Niitaru sõnul on Xtra tooted juba praegu konkurentsivõimelise hinnaga, olles sageli kuni poole odavamad võrreldes teiste sarnaste toodetega. «Tänu koostööle Põhjamaade ühistutega ja suurtele partiidele on meil võimalik hoida hinnad madalad. Lisaks on toodete pakendid lihtsustatud, et vältida liigseid kulusid,» selgitas Niitaru. Ta lisas, et kuigi hinnad on madalad, tagatakse toodete kvaliteet ja vastutustundlik tootmine.