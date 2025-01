LUUBI ALL Üheksa pilti Eesti kaitsetööstusest: miinid, raketid, piiritusedroon ja metsa tiheduse mõõtja

Kui uskuda kaitsetööstuse liidu nõukogu esimeest Taavi Veskimäge, siis küündis liidu firmade käive mullu poole miljardi euroni. Sel aastal kasvab nende käive veelgi Eesti valitsuse 100-miljonilise tellimuse toel, viimase eest tehtud kaubad lähevad Ukrainas lahingusse. Postimehe ajakirjanikud väisasid detsembris BLRT tehases toimunud väikest Eesti sõjatööstuse messi. BLRT on ka kaitsetööstuse osa, ehitades ja remontides sõjalaevu. Go Craft on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kel on õigus lõhkeaine ja relvadega ringi käia. OÜ Go Craft juhatuse esimees Tormis Saar rääkis, et selleks pidid nad töökoja relvahoidla nõuete järgi ringi ehitama ja töötajatele tehti taustakontroll.