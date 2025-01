Kuigi keskmisi inimesi on väga raske leida, võttis Uusküla oma arvestuse aluseks perekonna, kus on kaks mediaanpalga teenijat ning neil on ka kaks last. «Selle aasta mediaanpalk keskmiselt võib jõuda umbes 1700 euro kanti, kui oodata kuueportsendist palgatõusu. See teeb netopalgaks 1370 eurot, kui arvestada teise samba pensionimakseid. Seega aastaseks töiseks sissetulekuks teeb see perekonnale 32 860 eurot,» arvutas Uusküla kokku perekonna tulud.