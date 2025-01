Venemaa majanduse suured väljakutsed. Kas ujub või upub?

Seni on Venemaa rahavarud suutnud suuremate probleemideta rahastada sõjamasinat, kuid majandusekspertide hinnangul on nüüd ka Venemaa hakanud lõpuks tundma sõjakoormuse raskust. Mida algav aasta idanaabri majandusele toob, seda prognoosisid teiste seas ka The Moscow Timesi ajakirjanikud.