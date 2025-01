Lightyear avaldab eestlaste levinumad investeeringud möödunud aastal

«2024 oli Lightyearile ülimalt tugev aasta. Meie fookuseks oli ehitada kasutajatele keerulisel ajal majanduse käekäiguga sammu pidavaid tooteid. See on miski, mida paljud teenusepakkujad ei suuda piisavalt kiiresti ning kasutajasõbralikult teha. Just see väsimatu töö ehitamaks tooteid, mida investorid päriselt vajavad, aitas meil suurelt kasvada,» kommenteerib Lightyeari tegevjuht Martin Sokk.