Petised saadavad teadaolevalt DPD nimel kirju suvalistele e-postiaadressidele, teadmata, kes on tegelikult kaupa tellinud ja kes mitte. Seetõttu võivad need jõuda ka inimesteni, kes pole ühtegi saadetist oodanud. Hiljuti laekus üks selline petukiri ka Postimehe üldmeilile.

Kiri tuli aadressilt billing@smokeball.com, mis on ilmselgelt vale e-posti aadress, kuna DPD kasutab oma ametlikus suhtluses hoopis teistsugust domeeni. Lisaks sellele viitavad mitmed muud kahtlased märgid sellele, et tegemist on petuskeemiga.