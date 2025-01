Uuring kinnitab: just nii suur osa inimesi plaanib osta kodu Tallinna lähivalda

Läbiviidud uuringust selgus, et 22% Eesti inimestest plaanib lähima kolme aasta jooksul endale uue kodu soetada. Neist 31% plaanib osta elamispinna pealinna, 16% soovib elada mõnes teises Eesti suuremas linnas ja koguni viiendik koduostu plaanivatest inimestest kavatseb kinnisvara soetada mõnda Tallinna lähivalda.

«Uuring näitas, et Tallinna lähivaldadesse plaanib kodu osta rohkem inimesi kui Tartusse, Pärnusse ja Narva kokku. Tallinna lähedal elamise huvi kaaluvad üles töökohad – näiteks Tartu kinnisvara on küll Tallinna lähivaldadega sarnases hinnaklassis, kuid ülikoolilinnas on sissetulekud väiksemad ja töövõimalused kiduramad,» ütles Kikas.