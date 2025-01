Kas Eestist on saanud Euroopa haige mees?

Nüüd on olukord vastupidine. Eesti majandus on langenud kümme kvartalit järjest – see on pikim majanduslangus Euroopa Liidus. Avalikus ruumis levivate arvamuste põhjal võib isegi tunduda, et olukord on hullem kui aastatel 2008–2009 finantskriisi ajal.