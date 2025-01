Energiatulevik selgeks: kuidas plaanib valitsus elektrihinnad alla tuua?

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnas: «Kui soovime Eestis arendada kõrgema lisandväärtusega ja targemat majandust, luua rohkem häid töökohti ning hoida elektrihinnad madalal, peame suurendama elektrienergia tarbimismahte. Seda saab teha ainult meelitades siia tarku tööstusi. Praegu on meie taastuvenergia tasud ettevõtetele 1,7 korda kõrgemad kui mujal. See muudab meie energiahinnad suurtööstusele rahvusvahelises võrdluses liiga kalliks. Taastuvenergia tasude diferentseerimine võimaldaks meil olla riigina suurtööstuse jaoks atraktiivne.» Keldo kinnitas, et väga oluline on arvestada, et kui Eestis on rohkem suurtööstust, mis vajab rohkem elektrienergiat, toob see alla ka kodutarbijale elektrienergia hinna.