Jaekauplused selgitavad, mis on müügimahu vähenemise põhjuseks

Maxima kommunikatsioonijuht Janika Jaago tõdes, et Maxima numbrid vastavad üldiselt turutrendidele. «Kui turu üldine müügimaht langes -4%, siis Maxima puhul oli langus -2,5%. Kuigi meie tulemus on veidi parem, näeme siiski teatavat vähenemist,» sõnas Jaago.

Ta tõi esile tarbijate ostukäitumise muutuse ning märkis, et järjepidevalt väheneb tavahinnaga toodete osakaal ostukorvis, samas kui soodushinnaga kaupade osakaal kasvab. «Inimesed otsivad täna ikkagi võimalikult soodsat ostukorvi, samuti jõuab korvi vähem «nice to have» tooteid. See trend jääb kaupmehi saatma ilmselt pikemaks ajaks,» nentis Jaago.