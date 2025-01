Ekspert avaldab, mis on arenguvestlusel kõige olulisem küsimus

Vähemalt kord aastas algab ettevõttes «hooaeg», kus juhid viivad töötajatega läbi arenguvestlusi. Kogemus näitab, et 12-kuune intervall on pigem napp ning kasulikum on ootused ja vajadused läbi käia paar korda aastas. Arenguvestluste ettevalmistamine on hea hetk vaadata üle senised praktikad ja tuua sisse uusi, aktuaalseid teemasid. Ennekõike just seetõttu, et raamistik oleks ajakohane, järgiks maailmas toimuvat ning kokkuvõttes ei muutuks igavaks küsimuste joruks, mida aastast aastasse veeretatakse.

Kõige tähtsam küsimus

Tööandjana näeme, et inimeste silmis liigub teiste oluliste motivaatorite seas – nagu stabiilsus või õiglane töötasu –, kiires tempos ülespoole töö enda väärtus. Aina rohkem mõtestatakse, mida töö mulle kui töötajale pakub ja kas mulle meeldib see, mida ma teen.

Sellest tulenevalt võiks uute arenguplaanide koostamisel kujuneda üheks keskseks küsimuseks: mida uut juurde õppida, et saada oma töös paremaks, ja mida see organisatsioonile annab. Esiteks on see oluline töötaja enda konkurentsivõime vaates. Selline eneseanalüüs aitab inimesel mõtestada, millised on need küljed, mida ta soovib arendada, et oma töös paremini õnnestuda. Teiseks, kui kodutöö teeb ära juht, siis on need juhi mõtted ning töötaja ei pruugi väljakäidud ideid ära osta ehk omaks võtta.

Tehisaru peaks kasutama teadlikumalt