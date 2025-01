Ministrid pressikonverentsil: Estlink 2 lõhkumine tõstab elektri kilovatt-tunni hinda ligi 1,4 senti

«Estlink 2 katkemise kulu on hinnatud aasta keskmisena 1,4 senti kilovatt-tunni peale. Me teame, et umbes pooled tarbijatest on oma elektrihinna fikseerinud ning võttes arvesse seda ja eelduse, et rikke kõrvaldamine võib aega võtta ligi kuus kuud, võiks olla kulu 39 miljoni euro ringis,» selgitas Alender.