Soome jäämurdjad: me ei aita Venemaa varilaevastikku

Venemaa varilaevastiku tankerid on üsna madala jääklassiga, mis muudab need talvisel Läänemerel liiklemisel potentsiaalseteks keskkonnaohu allikateks. Soome transpordiameti sõnul on nad riskidest teadlikud, kuid Soome ei plaani oma jäämurdjatega aidata varilaevastikul Läänemerel navigeerida.