Elroni kodulehelt selgub, et muutused on seotud Lagedi-Raasiku peateede vahelduva sulgemisega ning remonditööde uue etapiga, mis mõjutab mitut liini, sealhulgas Aegviidu, Narva, Rakvere, Tartu, Valga ja Koidula suunas.

Erilist tähelepanu peaksid pöörama aga Kulli ja Aruküla peatuste kasutajad. 6. jaanuarist kuni 16. jaanuarini peatub rong nendes jaamades ainult Tallinna suunas asuvate platvormide ääres. 17. jaanuarist kuni 26. jaanuarini toimuvad peatused aga ainult Tapa, Tartu ja Narva suunas olevate platvormide ääres. See ajutine korraldus on vajalik, et tagada sujuvad remonditööd.