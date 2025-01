Kuue kuu euribor on märkimisväärselt langenud, jõudes 2,562 protsendini. See on tähelepanuväärne muutus võrreldes 2023. aasta oktoobri rekordilise 4,1 protsendiga. Ekspertide hinnangul jätkub langustendents ning 2025. aasta lõpuks võib euribor langeda alla kahe protsendi.