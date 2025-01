Maakler selgitab, mida pidada meeles kohtutäituri oksjonilt kinnisvara ostes

«Esiteks, oksjonil osalemiseks ei ole sageli võimalik kinnisvara enne ostu põhjalikult vaadata. Mõnikord saab objekti siiski külastada kindlatel aegadel või tutvuda esitatud kirjeldustega,» märgib maakler ja lisab, et on võimalik, et vara seisukord võib üllatada – ostetud kinnisvara võib vajada suuri remonditöid või ümberehitustöid.

Kohtutäituri oksjonil ostetud kinnisvaral võivad olla maakleri sõnul varasema omaniku võlad, näiteks maksuvõlad või korteriühistu tasud, mis võivad kanduda üle uuele omanikule. «Kui oksjonihind võib esialgu tunduda soodne, tuleb arvestada, et lisaks oksjonitasudele võivad tekkida ka lisakulud, mis on seotud näiteks õigusalaste küsimuste või muude juriidiliste kohustustega,» tõdeb Eiland. Ta lisab, et samuti tasub arvestada sellega, et oksjonile pääsemiseks tuleb sageli tasuda sissemakse, mis on vajalik, et tagada osalemisõigus ja maandada riske.