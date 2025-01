Elektrikell Neljapäeval teeb elektri börsihind järsu hüppe

Päeva tipphind on neljapäeval 152 eurot megavatt-tunni eest, mida tuleb maksta õhtul kell 19-20. Odavaimat hinda pakutakse varahommikul kell 4-5, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta 37,03 eurot.

Lätis on hind sama, mis Eestis. Leedus on elektri börsihind pisut odavam, 86,65 eurot MWh. Soomes on aga naljapäeval börsielektri hind tavapärasest märksa napimalt odavam kui Eestis ning maksab 93,60 eurot MWh.