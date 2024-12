Istoriese andmeil lahkus Eagle S esimesel jõulupühal Ust-Lugast ja laeva lastiks on Soome tolli andmetel 35 000 tonni pliivaba bensiini.

Oulu ülikooli autotehnika professor Juho Könnö ütles YLE-le, et bensiini futuurihinnad on hetkel veidi alla kahe dollari galloni kohta. Ehk tonnihinnaks kujuneb siis veidi üle 600 euro. Seega on kogu lasti väärtus kahekümne miljoni euro ringis.