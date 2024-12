Kuld on seni 2024. aastal kallinenud enam kui 26 protsenti. Sageli väiksema hinna poolest vaese mehe kullaks ristitud hõbedal on kah hea aasta. Tavapäraselt kullast suuremate hinnaliikumistega hõbedal pole sellist särtsu sees olnud, ja see on kallinenud enam kui 21 protsenti.