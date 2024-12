Järgmine aasta tuleb rahakotile valus. Väga valus

Järgmine aasta tuleb rahakotile väga valus. Maksumuudatuste (loe: -tõusude) loetelu on muljet avaldavalt pikk.

Kõigepealt tõuseb üldine tulumaksumäär 1. jaanuarist kaks protsendipunkti nii juriidiliste isikute kui ka eraisikute jaoks. See tähendab, et alates 1. jaanuarist on tulumaksumäär 22 protsenti.