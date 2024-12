Statistika kohaselt on sel aastal «osta kohe, maksa hiljem» makselahendusi kasutatud kõige enam universaalkauplustes, mööbli, elektroonika ja riiete-jalanõude ostmisel. Peamiselt kasutatakse neid e-poodides ning ostukohtades, kus ostukorvi keskmine hind on kõrgem.

Inbanki sõnul on suurim kasv toimunud universaalkategoorias – kauplustes ja veebipoodides, mis müüvad mitmesuguseid tooteid. «Nende alla liigituvad mitmed veebikaubamajad, näiteks Kaup24, Hansapost, Frog jms. Makselahenduse kasutuselevõtu kasvu on soodustanud koostöö alustamine internetipõhiseid makselahendusi pakkuva Montonioga, mis on omakorda suurendanud kaupmeeste hulka, kelle juures saab paindlikke makseviise kasutada,» selgitas Inbanki partnerkanali juht Birgit Listmann. Ta lisas, et suuremat kasvu märgatakse ka ostupühadel, näiteks mustal reedel ja jõuludel.