Uuringust selgust, kui palju Eesti elanikud aastavahetuse pidustustele kulutavad

Swedbanki tellitud ja uuringufirma Norstati poolt läbiviidud uuringust selgus, et Eesti elanike kulutused vana aasta ärasaatmisele on väga erinevad - ligi kolmandik elanikest plaanib pidustustele kulutada 50-100 eurot ning 22 protsenti on arvestanud alla 50-eurose eelarvega.