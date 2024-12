Küberrünnakud Eestis: Vene trollid rüvetasid lastele mõeldud veebilehte

Rünnaku eesmärk oli tekitada mainekahju. Selleks häkiti ALPA Kids kodulehele ja pandi jooksma skript, mille järgi nägid kõik esmakordsed külastajad lehel pornovideoid. «Väikelastele mõeldud rakenduse jaoks on see väga šokeeriv. Tore üllatus laupäeva hommikusse,» ütles Jaago. Õnneks oli ALPA-l paigas plaan regulaarsete varukoopiate tegemisega oma veebist ja varasema versiooni taastamine lahendas probleemi. «Omast kogemusest panen südamele, et ettevõtte jaoks tähtsad andmed peaksid alati olema varundatud. Olgu see siis pilves, mis on kordi lihtsam või eraldi kõvakettal,» ütles Jaago.

Suur oht on väikestel ja keskmistel ettevõtetel

Kõige sagedamini puutuvad ettevõtted kokku andmete õngitsustega, BEC-skeemi ehk arvepettusega, veebilehtede ülevõtmisega, teenustõkestus- ja lunavararünnakutega. «Kaitse peale tuleks mõelda kohe algusest peale. Näiteks kontorisse juhtmevaba internetipaketti valides võiks sellele lisada digikaitse teenuse, mis kontrollib üle kõik veebilingid ja -lehed, millele sa kontorinetiga ühenduses olles satud. See laieneb ka ettevõtte klientidele, kes ettevõtte külalisvõrku kasutavad. Põhjalikumat kaitset soovivad ettevõtted peaksid oma töötajate seadmetesse Bitdefenderi viiruse- ja pahavaratõrje tellima. See on üks parimaid kaitseid viiruste, õngitsuslinkide ja pahavararünnakute vastu ning kaitseb ettevõtte virtuaalset vara ka siis, kui töötaja on kodus või puhkusel ringi seikleb,» ütles Jaago.

Viiruse- ja lunavaratõrje peaks tänapäeval olema iga ettevõtte baashügieen, eriti nende puhul, mis tegelevad suures mahus tundlike kliendi- või ettevõttesisese teabega. «Viirusetõrjet ei pruugi iga päev vaja minna, aga kui see intsident juhtub, oled õnnelik, et kaitse oli olemas. Lihtne on mõelda, et «kes mind ikka ründab», kuid tegelikult ei huvita kurjategijaid ettevõtte suurus ega staatus. Rünnakud on sageli automatiseeritud ja sihivad kõiki, kelle süsteemides on turvaauk,» selgitas ta.