Tööandjatel on keeruline inimesi motiveerida: 10 tööturu ennustust aastaks 2025

7) Ettevõtted püüavad lükata riskid kellegi teise õlule

Keeruline majandusolukord, pidev palgasurve, kõrged maksud, kasvav bürokraatia ja kestlikkuse ootus on pannud ettevõtjad olukorda, kus nad tunnevad, et peavad võtma üksinda enda kanda kogu maailmavalu. Selles olukorras püütakse leida nii legaalseid kui poollegaalseid võimalusi, kuidas riske organisatsioonist välja lükata. Mõni arvab, et töötajad võiksid müüa teenust ja esitada arveid, teine leiab, et renditöötajale on lihtsam boonused mitte pakkuda. Iseenesest on äris normaalne valikuid kalkuleerida, aga kui motivatsiooniks on skeemitamine ja riskide sokutamine nõrgematele, pole see enam viisakas.

8) Kestlikkus on hügieenifaktor

Kestlikkusest ei saa üle ega ümber ükski organisatsioon. Kestlikult tegutsemine on muutumas sama elementaarseks nagu töötajatele palga ja riigile maksude maksmine. Kindlasti on veel nihverdajaid, aga noore põlvkonna kandidaate nad enda juurde tööle meelitada ei suuda. Üha enamate inimeste jaoks on oluline, et tööandja mõtleks ja tegutseks roheliselt, kasutaks taastuvenergiat ja õiglaselt hangitud tooret ega jätaks endast maha jäätmeid. ESG valdkonna inimesi otsitakse järjest enam, uueks popiks ametikohaks on kujunemas kestlikkuse vandeaudiitor, kes suudab analüüsida nii sisu kui vormi, sest kestlikkuse tuules leidub ka organisatsioone, mille puhul on roheline vaid pealispind.

9) Koondamised puudutavad rohkem juhte kui spetsialiste

Ametikohtade koondamised jätkuvad ka uuel aastal, aga suurt hüpet tõenäoliselt ei tee. Koondamised puudutavad paljuski valdkondi ja ametikohti, mida uus majandus ei soosi, seega tasuks sealsetel inimestel juba eos mõelda, mida nad võiksid juurde õppida, et kohanduda. Ametikohad kaovad erinevatel põhjustel, näiteks tugiteeninduskeskused kolivad odavamatesse riikidesse, osad tööstussektorid ei suuda samas mahus eksportida, raamatupidamist teeb tehisintellekt, mõned sektorid toimivad edukalt seniste keskastmejuhtideta. Spetsialistiks olemine on boonus, eriti kui valdkond on perspektiivikas ka kiirelt muutuvas maailmas.

10) Vastuolud kasvavad

Kui kunagi räägiti esimesest ja teisest Eestist, siis praegu on neid sadu. Ühiskond on nii kihistunud ja mullistunud, et ühestki asjast ei saa rääkida kui absoluutsest tõest. Tööpuudus kasvab ja kahaneb, spetsialiste on puudu ja üle, AI aitab ja ei aita, raha on rohkem ja vähem, inimesed on virgad ja laisad, tulevad kodumaale tagasi ja lähevad ära, teevad kaugtööd ja on sunnismaised, saavad suuri boonused või ei saa palkagi – kõik need protsessid toimuvad paralleelselt. Ebastabiilsust, ja arusaamatusi on palju, kindlasti aitaks püüd mõista ja oskus panna ennast teiste inimeste kingadesse.