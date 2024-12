Ringkonnakohtu otsuses seisab, et Nurme kohus ametnikuga Põhja-Tallinna linnaosas, Sõle tänava ääres. Nurme soovis, et ametnik langetas talle kasuliku otsuse, mis puudutas välismaalase Eestis töölelubamist. Ametnik ütles Nurmele autos korduvalt, et sellise soovi täitmine on ebaseaduslik. Nurme väitis kohtule, et hoopis politsei rikkus seadust, sest jättis tema taotluses alguses esitamata ja tema tegu oli tingitud soovist olukord lahendada.