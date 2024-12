Citadele pank selgitab, miks uus aasta tuleb Eesti majandusele helge

Eesti väljub majanduslangusest intressimäärade mõjul

Madalamad intressimäärad on olulisimad majandustegevuse käivitajad. Eeldatavasti langetab Euroopa Keskpank enne 2025. aasta teist poolt intressimäärasid neli korda ning eeldatavalt langeb euribori määr jääb 2025. aasta suveks kahe protsendini. Kuna Balti regioon on suuresti sõltuv muutuvate intressimääradega laenudest – sellega on seotud Lätis 92%, Eestis 94% ja Leedus 97% laenudest – saavad Baltimaad laenukulude vähenemisest märkimisväärselt kasu.