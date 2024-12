Millised arengud ootavad ees krüptoturgu 2025. aastal?

Uueks aastaks prognoositakse krüptovaldkonnas tugevat kasvu, innovatsiooni ning veelgi suuremat lõimumist traditsioonilise finantssektoriga. Bitcoini hiljutine kasv on toonud krüpto täiesti uute sihtrühmadeni ning see trend jätkub.

USA suurimad institutsioonid, nagu BlackRock ja Fidelity, alustasid nn «reaalse vara» (ingl k real world assets) tokeniseerimist, mida peetakse suureks sammuks plokiahela tehnoloogia kasutuselevõtul traditsioonilises finantssektoris. Krüptoturu edu on toonud tööstusse hulgaliselt andekaid spetsialiste, kes loovad ja arendavad uusi projekte, ning see trend jätkub ka 2025. aastal.