Vabaduse väljaku ääres tondilossina seisva kunstihoone ehitusleping sai allkirjad

«Väärtuslikku hoonet hakkab renoveerima Eesti ehitusmaastiku tugevaim tegija ja seetõttu saame olla kindlad, et kunstihoone taastatakse järgmisteks kümneteks aastateks väärikalt, kvaliteetselt ja vastupidavalt,» ütles Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. «Kunstihoone renoveerimiseni jõudmine on olnud erakordselt keeruline ja pikk protsess. Olen väga tänulik poliitikutele ja ametnikele, kes on terve selle teekonna jooksul mõistnud, et kunstihoone on palju enamat, kui lihtsalt kunstinäituste korraldamise koht. Tegu on Eesti kultuuri sümbolehitisega riigi peaväljakul, kus 90 aasta jooksul on kunstist elamuse saanud mitmed põlvkonnad.»