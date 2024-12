KORRALIK TÕUS Eesti positsioon rahvusvahelistes indeksites paranes oluliselt

2014. aastast välja antud Good Country Index mõõdab riikide panust maailma heaolusse läbi avalike faktiliste andmete, arvestades muu hulgas riigi suurust ja SKP-d. Tänavuses indeksis tegi Eesti suurima tõusu «Global contribution to world order» mõõtvas kategoorias, kus liikusime 84. kohalt 18. kohale.

Ühtlasi on Eesti on 3. suurima kultuurilise panusega riik kogu maailmas läbi rahvusvaheliste sündmuste, kultuuriekspordi, pressivabaduse jms. Kuigi Eesti kultuuripärand ei ole maailmas nii tuntud kui suuremate riikide oma, on Eesti antud uuringu alusel üks parimaid maailmas oma kultuuriväärtuste jagamises ja levitamises.