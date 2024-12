Belgia keelab ühekordsed e-sigaretid

Tervishoiuminister Frank Vandenbroucke sõnul on odavad ühekordsed veibid kujunenud terviseohuks, kuna need on noortele lihtne viis suitsetamisega alustada ja nikotiinist sõltuvusse jääda. Minister rõhutas, et need on loodud just uute tarbijate ligimeelitamiseks. Ta selgitas, et e-sigaretid sisaldavad sageli nikotiini, mis tekitab sõltuvust ja on tervisele kahjulik.