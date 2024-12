Hartman: omavalitsuste maksukoormust võiks mingi hetk kõrgemal hoida

Küsimus: Mis see regionaalministeeriumi ja regionaalpoliitika mõte üldse on? Trend on Eesti maapiirkondades ju valdavalt selline, et kohustusi ja kulusid tuleb maksude -koormiste näol peale, aga teenuseid korjatakse vähemaks.

Piret Hartman: Regionaalpoliitika eesmärk on see, et elu oleks võimalik kõikides Eesti piirkondades. Et oleks võimalik kõikjal Eestis elada ja avalikke teenuseid tarbida. Loomulikult vaadates erinevaid trende ja erinevate ministeeriumide otsuseid, ei saa öelda, et me liiguks eesmärgi suunas. Oleme soovinud olla otsustamisprotsesside juures kaasas, kui muudatusi piirkondades tehakse. Otsuseid ei saa ainult teha exceli tabeli alusel, mis justkui tundub säästlikum: mis see sääst on? Mõne kohtumaja kinnipanemine tähendab, et justiitsministeerium võidab eelarves, aga siis tuleb vange mööda Eestit vedada, siseministeeriumi kulud suurenevad. Tihti on sellised analüüsid tegemata.