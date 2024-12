Luksuskaupade langus Kunst ja vein kaotasid lõppeval aastal väärtust

Investeerimine kunsti, veini ja luksuskaupadesse on 2024. aastal olnud keeruline. Vaadates oksjonimüüke jälgivat All Art indeksit, on kunstiinvestorid kaotanud 2024. aasta algusest novembri lõpuks keskmiselt 16%. Kallite veinide puhul on langus olnud mõnevõrra väiksem, umbes 11%, mida näitab Liv-ex Fine Wine 1000 indeks. Kõige suurem hinnalangus on tabanud teemante, kus hinnad on langenud ligi 20%.