Tuntud Tartu kohvik-restoran läks pankrotti

E-äriregistri andmetel on restorani juriidiline nimi Tehaseköök OÜ. Äriregistrist on näha, et firmal on ka maksuvõlg, mis on alguse saanud 10. oktoobrist 2024. Suurima osa võlast moodustab käibemaks (3890,62 eurot). Võlg kokku on pisut üle 10 400 euro.