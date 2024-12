Tänasest kehtib EL-is ühtne laadijastandard kõikidele nutiseadmetele

Peamine eesmärk on lihtsustada tarbijate igapäevaelu, vähendades elektroonikajäätmete hulka ning säästes raha. Ühtne laadija muudab seadmete laadimise lihtsamaks ja aitab vältida olukordi, kus igal seadmel on oma unikaalne laadija.

Ühtse laadija eelised

Mugavus tarbijatele- nüüdsest saavad inimesed kasutada ühte laadijat oma mobiiltelefoni, tahvelarvuti ja teiste kaasaskantavate seadmete laadimiseks, olenemata nende tootjast.

Vähem elektroonikajäätmeid- kasutamata ja ära visatud laadijad moodustavad EL-is igal aastal hinnanguliselt 11 000 tonni elektroonikajäätmeid. Uued reeglid soodustavad laadijate taaskasutamist, aidates vähendada keskkonnajalajälge.

Rahaline kokkuhoid- tarbijad saavad nüüdsest osta elektroonikaseadmeid ilma laadijata. See lihtne muudatus aitab kokku hoida hinnanguliselt 250 miljonit eurot aastas, vältides tarbetute laadijate soetamist.

Ühtne laadimiskiirus- reeglid tagavad, et ühilduva laadijaga seadmeid laadides on laadimiskiirus ühtne, olenemata laadija tootjast. See kaotab olukorra, kus mõned laadijad laadivad seadmeid kiiremini kui teised.