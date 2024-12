Kinnisvaraanalüütik prognoosib, kui palju tõusevad tuleval aastal kodude hinnad

«Maailmamajanduse olukord on ettearvamatu nii sõdade, USA uue presidendi kui Euroopa loiu majanduskasvu valguses, aga suures plaanis on baasnäitajad paranemas ja paistab soodsam aasta kui seda olid 2023 ja 2024. Suur ootus on euribori jätkuvale langusele ning rohkem on märke, et olukord läheb paremaks, kui et jääb praegusega samaks või halveneb. Kinnisvarasektoris on levinud arvamus, et oleme uue majanduskasvu lauges alguses,» ütles Habal.