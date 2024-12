Kodutute arv USAs tõusis rekordtasemele

Elamumajanduse ja linnaplaneerimise ministeeriumi (HUD) andmetel oli 2024. aasta jaanuaris ühel ööl kodutuid hinnanguliselt 771 480 inimest. See arv on 18 protsenti suurem kui aasta varem ning tähendab, et iga 10 000 elaniku kohta on ligikaudu 23 kodutut.