ELi uued krüptoregulatsioonid seavad USDT tuleviku küsimärgi alla

MiCA Crypto Alliance'i tehnilise komitee liige Juan Ignacio Ibañez kommenteeris: «Ükski regulaator pole otsesõnu öelnud, et USDT ei vasta nõuetele, kuid see ei tähenda, et see oleks vastav.» Ta viitas, et Coinbase'i otsus on osa nende proaktiivsest strateegiast regulatiivsete riskide vähendamiseks. Tetheri USDT, mis on Coinbase'i oluline vara, moodustas üle 12 protsendi tehingutest, kusjuures päevane kauplemismaht ületas 1 miljardi dollari, kirjutas KuCoin.