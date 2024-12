Kalle Kilk, milline on Eesti võimekus minna merepõhja, et uurida kaabli katkemise kohta?

Selliseid firmasid on päris palju, kes suudavad uurimistööd teha, ka Eestis. Me oleme tihti kasutanud üht Soome firmat, kes aitas Estlink 2 ehitada. Neil on lihtsam, sest vanad plaanid on olemas. Aga seda saab teha pärast Soome kriminaalpolitsei uurimise lõppu. Enne tulevat nädalat meid tõenäoliselt ligi ei lasta.