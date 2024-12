Peagi sai ta aru, et omal käel investeerida on mõistlikum, kirjutab USA majandusväljaanne CNBC.

Waresmith jagab enda investeeringud kinnisvara, aktsiate ja krüptovara vahel. Aktsiaid on tal enamasti indeksfondides, sest need on seal piisavalt hajutatud ning ta ei pea maksma nende haldamise eest kõrget teenustasu.