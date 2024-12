Circle K selgitab, mis hoiab praegu kütusehindu all

Sassi möönis aga, et kui tänavu on prognoositust kehvema nõudluse tõttu maailmas olnud pakkumise ülejäägid suured ning see on omakorda hoidnud hinda allpool, siis uueks aastaks on ülejääkide prognoos poole võrra vähenenud. «Hetkeprognoos 2025. aasta naftatoodete pakkumise ülejäägiks on kahanenud ühelt miljonilt umbes 500 000 barrelile päevas. Maailmapank tõstis teisipäeval oma prognoosi Hiina majanduskasvu ootuse osas nii 2024. kui ka 2025. aasta kohta. Samal ajal on India oodatav 2025. aasta majanduskasv 5,9 protsenti,» märkis Sassi pressiteates.