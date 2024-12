Selle aasta investeeringud oleks läinud vägagi hästi, näiteks USA aktsiate portfell on üleval 50%, samuti on pensioni mõlemad sambad kasvanud üle 20%, Bitcoin on teinud tootlust üle 330%, aga meepotis on üks tõrvatilk. Nimelt Planet42. Tänu Planet42 saneerimisele ja ettevõtte sundmüügile tuli portfellis paberil vastu võtta üle 100 000 eurone miinus, mis siis, et sisse pandud rahas (võttes arvesse makstud intresse) on kaotus 14 000 eurot, siis eelnevatel aastatel oli ettevõtte väärtus tänu kiirele kasvule portfelli arvestuses üleshinnatud.