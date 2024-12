EKSPERT PROGNOOSIB Mida toob 2025. aasta kinnisvaraturule?

Aktiivsuse kasvu taga on aga ka mitmed tegurid. Esiteks on laenuraha muutunud odavamaks, mis soodustab ostuotsuste langetamist. Teiseks on inimeste esialgne šokk ja ebakindlus turu suhtes hakanud mööduma. «Kuigi tarbijate kindlustunde indikaator on endiselt madal ja paljud pered on oma kinnisvaratehinguid edasi lükanud, on raha turul siiski piisavalt,» märkis Sooman ja lisas, et pankade vaheline konkurents on tihe, mis omakorda survestab laenuintresse allapoole. «Laenuraha ei ole märkimisväärselt kallim kui null-euribori ajal, mis teeb laenamise atraktiivsemaks.»