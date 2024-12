Teiseks tuleks teavitada Euroopa Liitu, et oleme selgelt majandusliku rünnaku all, ning peatada ajutiselt kohustused, mille on Eesti võtnud seoses põlevkiviressursside kasutuse vähendamisega. Praegu on oluline, et meil oleks olemas toimiv kohalik ressurss, millega energiakriisi maandada. Loomulikult on oluline jätkata kliimaleppe ja taastuvenergia tootmise võimaluste ja võimsuste suurendamisega Eestis, kuid praegu oleme olukorras, kus oleme nurka surutud. Elektri kättesaadavus ja konkurentsivõime mõjutavad kriitiliselt igaüht Eestis – nii täna, homme kui kes teab kui pikalt veel. Seega praegu pole küsimus selles, kas meile jagub elektrit, vaid et mis hinna eest seda meile jagub ning mis hetkel see hind meie väikese majanduse ümber lükkab. Ajutine suunamuutus ja sellega ehk teatud eesmärkide mittesaavutamine Eesti roheteekonnal on praegu paratamatu ning kriitiliselt vajalik.