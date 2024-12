Panga ekspert selgitab, kuidas tunda ära püramiidskeeme

Üks tuntumaid püramiidskeemide näiteid maailmast on Tkatšenko sõnul MMM skeem. Imporditud tehnoloogiaseadmeid müünud ettevõte MMM Cooperative omanikud otsustasid peale ettevõtte kiiret ja edukat kasvu müüa ettevõtte aktsiaid ning kujundada sellest Ponzi skeemi ehk maksta vanadele investoritele «dividende» uute antud raha eest.

Püramiidskeemid levivad võrkturunduse varjus

Ka Eestis on Tkatšenko sõnul püramiidskeeme avastatud. «Eestis on politsei avastanud nii rahvusvahelisi suuremaid skeeme kui ka kohalikke. Näiteks on Eestis paljastatud samuti püramiidskeemidel põhinevaid investeerimispettusi, kus investoritele jäetakse mulje, et ettevõtte rahaline seis on parem, kui see tegelikult on, et kaasata rohkem raha.» Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on 2024. aasta novembri seisuga erinevate investeerimispettuste tõttu kaotanud Eesti inimesed hinnanguliselt üle 5 miljoni euro.

Püramiidskeemide omadused on Tkatšenko sõnul erinevad, ent peamine viis, mille järgi neid ära tunda, on rahastus. «Skeemi värbajad võivad küll öelda, et ettevõte tegeleb ka äritegevusega, näiteks müüb tooteid, pakub koolitusi või korraldab reise, ent kui põhirõhk on sissetuleku tekitamiseks uute liikmete värbamisel, peaks olema valvas. Tasub meeles pidada, et mitmed püramiidskeemid peidavad enda tegelikku olemust võrkturunduse või otsemüügi terminite taha. Kuigi müüjad võivad võrkturunduse puhul luua endale samuti müügivõrgustiku, siis tuleb enamik ettevõttele rahast ikkagi toodete või teenuste müügist,» selgitas Tkatšenko erinevust.

Samuti võivad püramiidskeemi värvajad huvi tekitamiseks lubada tohutuid teenimisvõimalusi kui inimene skeemiga liitub. “Sellised pakkumised on enamasti liiga head, et tõsi olla. Surve liitumisotsus kiiresti ära teha on ka üks ohumärk, mille puhul peaks häirekellad peas tööle minema,” ütles Tkatšenko. Abiks on tema sõnul ka ettevõtte kohta internetist info otsimine. “Vahel leiab foorumitest teiste inimeste kehvi kogemusi, mis samuti annavad märku, et tegu võib olla pettusega. Meeles tasub siiski ka pidada, et kodulehe olemasolu ei tõesta ettevõtte usaldusväärsust, sest selle võib kokku panna kiirelt igaüks.“

Investeerimissoovi korral on Tkatšenko sõnul mõistlik kasutada pikalt tegutsenud rahvusvahelisi fonde või investeerida läbi kodupanga. Kui kahtlustad, et oled langenud püramiidskeemi või muud tüüpi investeerimispettuse ohvriks, siis teavita sellest politseid.

