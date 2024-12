Koolitus- ja testostufirma juht Eero Palm Milline oli 2024 aasta soovitusindeks?

See artikkel on mõeldud neile, kes puutuvad oma töös kokku soovitusindeksiga (NPS) või kellelt oodatakse sellekohast arvamust. Artikkel ei keskendu konkreetsele aastale, sest aasta lõpeb alati kindlal kuupäeval. Samasugune teoreetiline probleem on ka NPS-i küsimuse olemuses endas. Kui küsida näiteks «Kuidas sulle meeldis aasta 2024?», siis tõlgendab vastaja seda tõenäoliselt kui küsimust üldise rahulolu kohta aastaga, mis on aga sisult ja metoodikalt hoopis teine küsimus.